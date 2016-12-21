В этом году казнили 20 американцев

21 декабря 2016 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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На 2016 год все казни исполнены, и новых не будет. Из 30 приговоренных в этом году к смерти узников умертвили 20. Это самое низкое количество за последнее десятилетие, хотя избиратели продолжают поддерживать законы о смертной казни.Согласно отчету Информационного центра смертных казней, в этом году количество казней значительно сократилось, число исполненных приговоров неуклонно снижается с середины 1990-х годов. Несмотря на общую тенденцию избегать крайних приговоров (даже присяжные все чаще выносят пожизненное заключение), избиратели в трех штатах отказались от отмены смертной казни – в Калифорнии, Небраске и Оклахоме.На сегодня 85% казней осуществляются в Техасе, Джорджии иМиссури. В целом, число смертников, ожидающих исполнения приговора, уменьшилось в 2016 году. Некоторые умерли в заключении. В тюрьмах Калифорнии казни ожидает самое большое число смертников – 741. Еще 396 – во Флориде, 254 – в Техасе, 194 – в Алабаме.