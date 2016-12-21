В этом году казнили 20 американцев

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Согласно отчету Информационного центра смертных казней, в этом году количество казней значительно сократилось, число исполненных приговоров неуклонно снижается с середины 1990-х годов. Несмотря на общую тенденцию избегать крайних приговоров (даже присяжные все чаще выносят пожизненное заключение), избиратели в трех штатах отказались от отмены смертной казни – в Калифорнии, Небраске и Оклахоме.
На сегодня 85% казней осуществляются в Техасе, Джорджии и
Миссури. В целом, число смертников, ожидающих исполнения приговора, уменьшилось в 2016 году. Некоторые умерли в заключении. В тюрьмах Калифорнии казни ожидает самое большое число смертников – 741. Еще 396 – во Флориде, 254 – в Техасе, 194 – в Алабаме.
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