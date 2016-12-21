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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия и Украина устроили перебранку на заседании Совбеза ООН
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Россия и Украина устроили перебранку на заседании Совбеза ООН


Россия и Украина устроили перебранку на заседании Совбеза ООН
Фото: AmericaRU.com / UN Photo/Rick Bajornas
Постпреды Украины и России в ООН Андрей Кислица и Виталий Чуркин обменялись колкими замечаниями на заседании Совета безопасности. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Так, украинец, раскритиковал Россию, которая не только аннексировала украинский Крым, но и активно нарушает права человека на полуострове. «Будучи постоянным членом Совета Безопасности, она (РФ) должна соблюдать обязательства, возложенные на нее Уставом ООН», - заявил Кислица, поставив под сомнения статус России в организации.

Чуркин, со своей стороны, назвал слова украинца «неуместными, необоснованными, местами просто абсурдными инсинуациями».

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