Россия и Украина устроили перебранку на заседании Совбеза ООН

Фото: AmericaRU.com / UN Photo/Rick Bajornas
Так, украинец, раскритиковал Россию, которая не только аннексировала украинский Крым, но и активно нарушает права человека на полуострове. «Будучи постоянным членом Совета Безопасности, она (РФ) должна соблюдать обязательства, возложенные на нее Уставом ООН», - заявил Кислица, поставив под сомнения статус России в организации.
Чуркин, со своей стороны, назвал слова украинца «неуместными, необоснованными, местами просто абсурдными инсинуациями».
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