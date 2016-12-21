В Вашингтоне мужчине и двум подростками были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции

Фото: AmericaRU.com
Эрнесто Ли Ривас (Ernesto Lee Rivas) был обвинен в том, что выстрелил в полицейского Майка "Мика" Макклаугри (Mike "Mick" McClaughry), который в момент перестрелки осматривал место происшествия в Маунт-Вернон, примерно в 100 километрах к северу от Сиэтла. 61-летний Макклаугри и другие полицейские находились в районе в поисках свидетелей для расследования еще одной перестрелки, произошедшей ранее в этот день. Страж порядка в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии.
Ривас, предполагаемый член банды, может быть выпущен под залог в размере 1 миллиона долларов. Он был взят под стражу после многочасового противостояния, в ходе которого он неоднократно стрелял в полицейских. Согласно судебным документам, двум мальчикам в возрасте 15 и 16 лет, которые находились вместе с Ривасом во время противостояния, также были предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени тяжести. Кроме того, подросткам были предъявлены обвинения в покушении на убийство второй степени тяжести в связи с перестрелкой, произошедшей ранее.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Вестчестере полицейский в отставке обвиняется в убийстве четырех наркоторговцев →
- 94-летняя американка самостоятельно вышла из пожара →
- Сегодня - самый короткий день в году. Что нужно знать? →
- В Нью-Йорке мужчина украл кубок золота. Его ищут в Калифорнии →
- Пограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов →
- В Лос-Анджелесе нашли мертвое тело участницы реалити-шоу Bridalplasty →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107197
http://www.americaru.com/news/107197