Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:22 pm | Чикаго 1:22 pm | Сан-Франциско 11:22 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Вашингтоне мужчине и двум подростками были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Вашингтоне мужчине и двум подростками были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции


В Вашингтоне мужчине и двум подростками были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции
Фото: AmericaRU.com
В штате Вашингтон 44-летний мужчина, выстреливший полицейскому в голову, был обвинен в покушении на убийство первой степени тяжести.

Эрнесто Ли Ривас (Ernesto Lee Rivas) был обвинен в том, что выстрелил в полицейского Майка "Мика" Макклаугри (Mike "Mick" McClaughry), который в момент перестрелки осматривал место происшествия в Маунт-Вернон, примерно в 100 километрах к северу от Сиэтла. 61-летний Макклаугри и другие полицейские находились в районе в поисках свидетелей для расследования еще одной перестрелки, произошедшей ранее в этот день. Страж порядка в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии.

Ривас, предполагаемый член банды, может быть выпущен под залог в размере 1 миллиона долларов. Он был взят под стражу после многочасового противостояния, в ходе которого он неоднократно стрелял в полицейских. Согласно судебным документам, двум мальчикам в возрасте 15 и 16 лет, которые находились вместе с Ривасом во время противостояния, также были предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени тяжести. Кроме того, подросткам были предъявлены обвинения в покушении на убийство второй степени тяжести в связи с перестрелкой, произошедшей ранее.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107197
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus