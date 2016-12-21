В Вашингтоне мужчине и двум подростками были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции

21 декабря 2016 года, 14:34

Фото: AmericaRU.com

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В штате Вашингтон 44-летний мужчина, выстреливший полицейскому в голову, был обвинен в покушении на убийство первой степени тяжести.Эрнесто Ли Ривас (Ernesto Lee Rivas) был обвинен в том, что выстрелил в полицейского Майка "Мика" Макклаугри (Mike "Mick" McClaughry), который в момент перестрелки осматривал место происшествия в Маунт-Вернон, примерно в 100 километрах к северу от Сиэтла. 61-летний Макклаугри и другие полицейские находились в районе в поисках свидетелей для расследования еще одной перестрелки, произошедшей ранее в этот день. Страж порядка в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии.Ривас, предполагаемый член банды, может быть выпущен под залог в размере 1 миллиона долларов. Он был взят под стражу после многочасового противостояния, в ходе которого он неоднократно стрелял в полицейских. Согласно судебным документам, двум мальчикам в возрасте 15 и 16 лет, которые находились вместе с Ривасом во время противостояния, также были предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени тяжести. Кроме того, подросткам были предъявлены обвинения в покушении на убийство второй степени тяжести в связи с перестрелкой, произошедшей ранее.