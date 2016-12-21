Американки все чаще употребляют марихуану во время беременности

Фото: AmericaRU.com
Хотя фактические цифры невелики, но, по словам исследователей, тенденция вызывает беспокойство из-за доказательств, связывающих наркотик с низкой массой тела ребенка при рождении и другими проблемами. В 2014 году почти 4 процента беременных женщин сообщили, что они недавно употребляли наркотические вещества. Это по сравнению с 2,4 процентами в 2002 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association».
Еще одно исследование, опубликованное в том же журнале, показало, что почти 10 процентов взрослых потребителей марихуаны в Соединенных Штатах употребляли наркотик, по меньшей мере, частично для медицинских целей; 20 из них живут в штатах, где марихуана не легализована в медицинских целях.
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