Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:34 am | Чикаго 9:34 am | Сан-Франциско 7:34 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканки все чаще употребляют марихуану во время беременности
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американки все чаще употребляют марихуану во время беременности


Американки все чаще употребляют марихуану во время беременности
Фото: AmericaRU.com
Ежегодный правительственный обзор исследований в области наркомании показал, что жительницы Соединенных Штатов все чаще употребляют марихуану во время беременности, иногда для того, чтобы избавиться от утренней тошноты.

Хотя фактические цифры невелики, но, по словам исследователей, тенденция вызывает беспокойство из-за доказательств, связывающих наркотик с низкой массой тела ребенка при рождении и другими проблемами. В 2014 году почти 4 процента беременных женщин сообщили, что они недавно употребляли наркотические вещества. Это по сравнению с 2,4 процентами в 2002 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association».

Еще одно исследование, опубликованное в том же журнале, показало, что почти 10 процентов взрослых потребителей марихуаны в Соединенных Штатах употребляли наркотик, по меньшей мере, частично для медицинских целей; 20 из них живут в штатах, где марихуана не легализована в медицинских целях.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107195
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus