Американки все чаще употребляют марихуану во время беременности

21 декабря 2016 года, 14:02

Фото: AmericaRU.com

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Ежегодный правительственный обзор исследований в области наркомании показал, что жительницы Соединенных Штатов все чаще употребляют марихуану во время беременности, иногда для того, чтобы избавиться от утренней тошноты.Хотя фактические цифры невелики, но, по словам исследователей, тенденция вызывает беспокойство из-за доказательств, связывающих наркотик с низкой массой тела ребенка при рождении и другими проблемами. В 2014 году почти 4 процента беременных женщин сообщили, что они недавно употребляли наркотические вещества. Это по сравнению с 2,4 процентами в 2002 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association».Еще одно исследование, опубликованное в том же журнале, показало, что почти 10 процентов взрослых потребителей марихуаны в Соединенных Штатах употребляли наркотик, по меньшей мере, частично для медицинских целей; 20 из них живут в штатах, где марихуана не легализована в медицинских целях.