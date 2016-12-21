Невидимая война: ветераны сражаются с ПТСР с помощью искусства

21 декабря 2016 года, 13:31

Фото: AmericaRU.com

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По всей стране ветераны, чтобы облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства, самовыражаются через творчество. Более того, это получает большую поддержку со стороны Конгресса.В 2016 году Национальный фонд поддержки искусства получил дополнительное финансирование в размере 1,98 миллиона долларов. Эти средства будут направлены на поддержку программы исцеления военных. В 2017 году к семи уже существующим специализированным арт-терапевтическим центрам по всей стране добавятся еще пять.Программа представляет собой партнерство между Национальной ассоциацией работников просвещения США и Министерством обороны, которая ставит творчество в центре ориентированного лечения ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Она уже получила положительные отзывы со стороны ветеранов: Национальный Центр педагогического мастерства сообщает, что 85 процентов военных, принимающих участие в терапии, заявили, что она была полезной для их исцеления.