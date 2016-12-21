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Россия не упоминается в «оборонных приоритетах» Трампа


Россия не упоминается в оборонных приоритетах Трампа
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
В последние годы президентства Барака Обамы Россия занимала лидерские позиции в рейтинге главных угроз для США. Однако новый президент Дональд Трамп со своей командой придерживаются иного мнения по данному вопросу. Об этом сообщило издание Foreign Policy, ссылаясь на докладную записку нового состава Пентагона.

Согласно данному документу, главными оборонными целями США в ближайшие годы будут: уничтожение террористического «Исламского государства», усиление оборонных возможностей США, защита от киберпреступленийи прочее.

«Докладная не включает в себя каких-либо упоминаний о России, которая была определена военными чиновниками как угроза "номер один" для Соединенных Штатов», - отметили журналисты. Они подчеркнули, что такая ситуация вызвала серьёзные волнения в Пентагоне, так как, по мнению многих, Россия с её ядерным арсеналом, хакерами и модернизированными войсками представляет для США реальную и серьезную угрозу.
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