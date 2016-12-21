Россия не упоминается в «оборонных приоритетах» Трампа

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Согласно данному документу, главными оборонными целями США в ближайшие годы будут: уничтожение террористического «Исламского государства», усиление оборонных возможностей США, защита от киберпреступленийи прочее.
«Докладная не включает в себя каких-либо упоминаний о России, которая была определена военными чиновниками как угроза "номер один" для Соединенных Штатов», - отметили журналисты. Они подчеркнули, что такая ситуация вызвала серьёзные волнения в Пентагоне, так как, по мнению многих, Россия с её ядерным арсеналом, хакерами и модернизированными войсками представляет для США реальную и серьезную угрозу.
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