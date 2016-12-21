Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:25 pm | Чикаго 1:25 pm | Сан-Франциско 11:25 am
Главная страница → Раздел: В миреВ результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек


В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек
Фото: AmericaRU.com
Серия мощных взрывов прогремела во вторник на рынке фейерверков за пределами столицы Мексики. В результате инцидента погиб, по меньшей мере, 31 человек и еще десятки получили ранения.

Кадры на телевидении показали шквал разноцветных пиротехнических взрывов, а также гигантский шлейф дыма, поднявшегося над рынком. По словам очевидцев, взрывы фейерверков напоминали боевые действия в зоне конфликта.
Это третий раз в течение чуть более десяти лет, когда на популярном рынке Сан-Паблито в Тультепек, примерно в 32 километрах к северу от Мехико, гремят взрывы. Инцидент произошел в преддверии рождественских праздников, когда многие мексиканцы запасаются фейерверками.

Губернатор штата Мехико заявил, что некоторые дети получили ожоги тяжелой степени (90 процентов кожи сожжено) и были отправлены в американский город Галвестон, штат Техас, на лечение. Он также пообещал найти и наказать виновных и оказать финансовую помощь тем, кто потерял свои средства для существования. Генеральная прокуратура начала расследование, заявив, что шесть отдельных взрывов привели к трагедии. Не исключено, что причиной взрывов послужило несоблюдение мер безопасности.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107189
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus