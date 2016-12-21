В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек

Фото: AmericaRU.com
Кадры на телевидении показали шквал разноцветных пиротехнических взрывов, а также гигантский шлейф дыма, поднявшегося над рынком. По словам очевидцев, взрывы фейерверков напоминали боевые действия в зоне конфликта.
Это третий раз в течение чуть более десяти лет, когда на популярном рынке Сан-Паблито в Тультепек, примерно в 32 километрах к северу от Мехико, гремят взрывы. Инцидент произошел в преддверии рождественских праздников, когда многие мексиканцы запасаются фейерверками.
Губернатор штата Мехико заявил, что некоторые дети получили ожоги тяжелой степени (90 процентов кожи сожжено) и были отправлены в американский город Галвестон, штат Техас, на лечение. Он также пообещал найти и наказать виновных и оказать финансовую помощь тем, кто потерял свои средства для существования. Генеральная прокуратура начала расследование, заявив, что шесть отдельных взрывов привели к трагедии. Не исключено, что причиной взрывов послужило несоблюдение мер безопасности.
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