Число смертных приговоров и казней существенно снизилось, но избиратели до сих пор поддерживают законы о смертной казни

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Количество смертных приговоров и казней неуклонно снижается с середины 1990-х годов. Однако того же нельзя сказать о поддержки смертной казни со стороны общественности. Даже суд присяжных все чаще голосует за пожизненное заключение, в то время как избиратели в трех штатах проголосовали против предложения отменить смертную казнь.
В Калифорнии, Небраске и Оклахоме – штатах с различным электоратом – большинство жителей проголосовали за то, чтобы оставить смертную казнь как высшую меру наказания. В 2015 и 2016 годах в Техасе, Джорджии и Миссури были проведены 85 процентов казней. В целом, число людей в камере смертников, которые ждут казни, сократилось, потому что многие заключенные умерли до исполнения смертного приговора или были оправданы.
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