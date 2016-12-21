Клинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов, чем Трамп

Фото: AmericaRU.com
По результатам президентских выборов во всех 50 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) набрала в общей сложности 65844610 голосов (48,2 процентов), по сравнению с 62979636 голосами, набранными Трампом (46,1 процентов). Другие кандидаты набрали 7804213 голосов, около 5,7 процентов.
Отрыв Клинтон в народном голосовании самый большой среди кандидатов в президенты, которым случалось проиграть в коллегии выборщиков. Он почти в шесть раз больше, чем у демократа Альберта Гора, который в 2000 году набрал на 500 тысяч голосов больше, чем республиканец Джордж Буш. Согласно анализу The New York Times, существенное опережение соперницы в народном голосовании делает Трампа третьим избранным президентом, который набрал рекордно низкое количество голосов, с 1824 года.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Четырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов →
- Теракт в Берлине поможет Трампу внедрить запрет мусульман →
- Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов →
- Повод для импичмента Трампа, возможно, уже существует →
- Трамп обвиняет террористов в убийствах в Турции и Германии →
- Для реабилитации Демократической партии Обама планирует подготовить молодых талантов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107185
http://www.americaru.com/news/107185