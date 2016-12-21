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Главная страница → Раздел: ПолитикаКлинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов, чем Трамп
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Клинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов, чем Трамп


Клинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов, чем Трамп
Фото: AmericaRU.com
В следующем месяце Дональд Трамп (Donald Trump) станет 45-м президентом Соединенных Штатов, несмотря на то, что получил почти на 3 миллиона меньше голосов, чем его соперница.

По результатам президентских выборов во всех 50 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) набрала в общей сложности 65844610 голосов (48,2 процентов), по сравнению с 62979636 голосами, набранными Трампом (46,1 процентов). Другие кандидаты набрали 7804213 голосов, около 5,7 процентов.

Отрыв Клинтон в народном голосовании самый большой среди кандидатов в президенты, которым случалось проиграть в коллегии выборщиков. Он почти в шесть раз больше, чем у демократа Альберта Гора, который в 2000 году набрал на 500 тысяч голосов больше, чем республиканец Джордж Буш. Согласно анализу The New York Times, существенное опережение соперницы в народном голосовании делает Трампа третьим избранным президентом, который набрал рекордно низкое количество голосов, с 1824 года.
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