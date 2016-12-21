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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧастое употребление обработанного мяса может привести к ухудшению симптомов астмы
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Частое употребление обработанного мяса может привести к ухудшению симптомов астмы


Частое употребление обработанного мяса может привести к ухудшению симптомов астмы
Фото: AmericaRU.com
Употребление ветчины или колбасы четыре раза в неделю может ухудшить симптомы астмы. Новое исследование показало, что пациенты с астмой подвержены большему риску возникновения проблем, если они едят слишком много консервированного и обработанного мяса.

Ученые считают, что нитриты, используемые для обработки колбасных изделий, таких как салями, могут вызвать воспаление в дыхательных путях - типичный признак астмы. Специалисты больницы имени Поля Брусса в Париже проанализировали данные более 970 человек.

Среди тех, кто ел ветчину, колбасу или вяленое мясо не более одного раза в неделю, 14 процентов отметили ухудшение симптомов астмы в течение четырех лет. Среди тех, кто ел консервированное мясо от одного до четырех раз в неделю, 20 процентов отметили ухудшение. А среди тех, кто ел консервированное и обработанное мясо четыре или более раз в неделю, 22 процента испытали обострение состояние. После учета влияющих факторов, таких как курение, физическая активность и возраст, ученые подсчитали, что те, кто ел больше всего вяленого мяса, были на 76 процентов более склонны к ухудшению симптомов астмы.
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