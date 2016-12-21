Кэти Перри и Орландо Блум переоделись в мистера и миссис Клаус и посетили детскую больницу

21 декабря 2016 года, 11:27

Фото: AmericaRU.com

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На этой неделе звездная парочка Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блум (Orlando Bloom) устроила настоящий праздник для детей в одной из больниц Лос-Анджелеса. Во время своего визита они надели костюмы мистера и миссис Клаус."Никогда не капризничают и всегда милые. Дети в детской больнице Лос-Анджелеса заслужили Санта Клауса и его миссис, которые, как выяснилось, очень похожи на Кэти Перри и Орландо Блума!" – говорится в заявлении больницы на Facebook. Поп-звезда и актер спели с семьями маленьких пациентов рождественские песни, раздали подарки и позировали для фотографий.32-летняя Перри и 39-летний Блум также навестили нескольких тяжелобольных деток, которые не могли подняться с больничных коек и присоединиться к общему веселью, и спели для них дуэтом. Мама одного из пациентов выставила в социальных сетях фотографию со знаменитой парой, подписав: "Кэти Перри и Орландо Блум пришли и спели нам рождественские песни. Это было так красиво".