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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСотрудник Google подал на компанию в суд за незаконную политику конфиденциальности
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Сотрудник Google подал на компанию в суд за «незаконную» политику конфиденциальности


Сотрудник Google подал на компанию в суд за незаконную политику конфиденциальности
Фото: AmericaRU.com
Сотрудник Google подал в суд иск против своего работодателя, обвиняя компанию его в том, что ее внутренняя политика конфиденциальности нарушает трудовое законодательство штата Калифорнии.

Одной из наиболее вопиющих жалоб является то, что внутри компании запускается "программа шпионажа", которая поощряет сотрудников доносить друг на друга, если кто-то будет стоять за утечкой информации в прессу. Кроме того, Google предостерегает работников от написания жалоб о потенциально незаконной деятельности внутри компании даже адвокатам корпорации. Также сотрудником запрещается писать романы о ком-то, кто работает в гиганте технологий, без одобрения руководства.

В иске сотрудник, известный только как Джон До, утверждает, что одной из причин данной строгой политики является страх утечки информации в прессу, так что любой, кто окажется виновен в этом, будет уволен. Похоже, что с ним поступили именно так. Максимальный штраф, который может получить Google, составляет 3,8 миллиарда долларов. При этом каждый сотрудник получит около 14600 долларов.
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