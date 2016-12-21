Сотрудник Google подал на компанию в суд за «незаконную» политику конфиденциальности

Фото: AmericaRU.com
Одной из наиболее вопиющих жалоб является то, что внутри компании запускается "программа шпионажа", которая поощряет сотрудников доносить друг на друга, если кто-то будет стоять за утечкой информации в прессу. Кроме того, Google предостерегает работников от написания жалоб о потенциально незаконной деятельности внутри компании даже адвокатам корпорации. Также сотрудником запрещается писать романы о ком-то, кто работает в гиганте технологий, без одобрения руководства.
В иске сотрудник, известный только как Джон До, утверждает, что одной из причин данной строгой политики является страх утечки информации в прессу, так что любой, кто окажется виновен в этом, будет уволен. Похоже, что с ним поступили именно так. Максимальный штраф, который может получить Google, составляет 3,8 миллиарда долларов. При этом каждый сотрудник получит около 14600 долларов.
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