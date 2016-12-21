В Иркутске арестовали 11 россиян, причастных к гибели 58 граждан

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«Представитель полиции на сегодняшнем заседании КЧС сказал об 11 задержанных в рамках уголовного дела об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью. У правоохранителей, по их словам, было достаточно оснований для их задержания», - рассказал представитель мэрии, добавив, что некоторые из задержанных связны между собой.
Отметим, что на днях жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз. На сегодняшний день от отравления скончались уже 58 человек, ещё около 20 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
По факту массового отравления граждан российский Следком завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведётся расследование.
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