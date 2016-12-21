Россияне обнаружили клад при строительстве моста в Крым

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«Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры», - рассказал учёный, отметив, что археологами также был обнаружен античный некрополь, на котором хоронили знать.
Со слов Давыденко, на месте строительства крымского моста на сегодняшний день проведено 98 раскопок, 9 из них ещё не закончены. Все археологические работы россияне планируют завершить уже весной следующего года.
Отметим, что строительство Керченского моста президент России Владимир Путин анонсировал сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Его возведение уже началось. Россияне планируют потратить на строительство более 211 миллиардов рублей и сдать мост в эксплуатацию в 2019 году.
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