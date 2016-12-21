Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:45 am | Чикаго 9:45 am | Сан-Франциско 7:45 am
Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне обнаружили клад при строительстве моста в Крым
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Россияне обнаружили клад при строительстве моста в Крым


Россияне обнаружили клад при строительстве моста в Крым
Фото: AmericaRU.com / most.life
Российские археологи обнаружили клад со старинными монетами на месте незаконного строительства моста, призванного соединить аннексированный Крым с территорией России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на начальника отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгия Давыденко.

«Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры», - рассказал учёный, отметив, что археологами также был обнаружен античный некрополь, на котором хоронили знать.

Со слов Давыденко, на месте строительства крымского моста на сегодняшний день проведено 98 раскопок, 9 из них ещё не закончены. Все археологические работы россияне планируют завершить уже весной следующего года.

Отметим, что строительство Керченского моста президент России Владимир Путин анонсировал сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Его возведение уже началось. Россияне планируют потратить на строительство более 211 миллиардов рублей и сдать мост в эксплуатацию в 2019 году.

Читайте также: Путин хочет, чтобы мост в аннексированный Крым был построен уже к 2018 году.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107175
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus