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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинский Антонов впервые создал самолёт без российских комплектующих
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Украинский «Антонов» впервые создал самолёт без российских комплектующих


Украинский Антонов впервые создал самолёт без российских комплектующих
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Украинское госпредприятие «Антонов» в рекордные сроки построило новую модель многоцелевого транспортного самолёта - АН-132D. Лайнер был создан вместе с Саудовской Аравией и без российских комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

На презентации самолёта Порошенко заявил, что АН-132D – международный проект. Помимо Украины и Саудовской Аравии в его создании участвовали также Канада, Великобритания, США, Германия и Франция. «Этот самолет продолжает славную линейку наших украинских авиатранспортников, среди которых знаменитые на весь мир "Антей", "Руслан" и "Мрия"… Мы уверены, что у этого самолета большое будущее», - отметил Порошенко.

Сам самолёт был построен в рекордные сроки – всего за полтора года. Примечательно, что при строительстве лайнера «Антонов» впервые не использовал российские комплектующие. «Важно, что в условиях российской агрессии против нашего государства, в условиях, когда элементом гибридной войны является, в том числе, и закрытие рынков РФ, "антоновцы", украинское правительство и украинские власти находят новые чрезвычайно перспективные рынки для украинских производителей», - заявил президент.

Отмечается, что демонстрационный полёт нового самолёта состоится уже в марте следующего года на территории Саудовской Аравии.
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