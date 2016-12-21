Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:38 am | Чикаго 9:38 am | Сан-Франциско 7:38 am
Главная страница → Раздел: В миреГруппа хакеров из РФ крадёт у американских рекламодателей до $5 млн в день
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Группа хакеров из РФ крадёт у американских рекламодателей до $5 млн в день


Группа хакеров из РФ крадёт у американских рекламодателей до $5 млн в день
Фото: AmericaRU.com
Базирующаяся в России группа хакеров Methbot зарабатывает около 5 миллионов долларов в день на мошеннической схеме с рекламой в интернете. Об этом говорится в релизе известной американской компании White Ops, специализирующейся на противодействии киберпреступникам.

«Российские киберпреступники выкачивают миллионы рекламных долларов в день из американских медиакомпаний и крупнейших рекламодателей в США», - заявили американцы, отметив, что россияне с помощью так называемых «ботов» создают иллюзию просмотра рекламы якобы «реальными» людьми.

«Используя армию автоматизированных веб-браузеров, запущенных с мошеннически приобретенных IP-адресов, Methbot "смотрит" целых 300 миллионов видеореклам в день на своих фальсифицированных "популярных" веб-сайтах», - рассказали представители White Ops. По их данным, тысяча просмотров одного рекламного ролика стоит в среднем 13 долларов. С помощью ботов, выглядящих в интернет-пространстве как реальные люди, россияне умудряются за день «насмотреть» рекламы на сумму от 3 до 5 миллионов долларов.

«На данный момент схема Methbot прочно вплелась в слои рекламной экосистемы, и единственный способ закрыть её – это рассказать общественности, чтобы рекламодатели смогли принять необходимые меры», - констатировали американские эксперты.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107171
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus