Группа хакеров из РФ крадёт у американских рекламодателей до $5 млн в день

Фото: AmericaRU.com
«Российские киберпреступники выкачивают миллионы рекламных долларов в день из американских медиакомпаний и крупнейших рекламодателей в США», - заявили американцы, отметив, что россияне с помощью так называемых «ботов» создают иллюзию просмотра рекламы якобы «реальными» людьми.
«Используя армию автоматизированных веб-браузеров, запущенных с мошеннически приобретенных IP-адресов, Methbot "смотрит" целых 300 миллионов видеореклам в день на своих фальсифицированных "популярных" веб-сайтах», - рассказали представители White Ops. По их данным, тысяча просмотров одного рекламного ролика стоит в среднем 13 долларов. С помощью ботов, выглядящих в интернет-пространстве как реальные люди, россияне умудряются за день «насмотреть» рекламы на сумму от 3 до 5 миллионов долларов.
«На данный момент схема Methbot прочно вплелась в слои рекламной экосистемы, и единственный способ закрыть её – это рассказать общественности, чтобы рекламодатели смогли принять необходимые меры», - констатировали американские эксперты.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Непале умерла вторая девушка, которую изгнали из дома за критические дни →
- ООН займётся сбором доказательство преступлений в Сирии →
- Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником» →
- В Москве произошел взрыв в переходе одной из станций метро →
- Россия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены →
- В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107171
http://www.americaru.com/news/107171