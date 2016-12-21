Россияне придумали систему защиты Земли от астероидной угрозы

Фото: AmericaRU.com
Создатели системы – российский Центр планетарной защиты. Для предотвращения астероидной угрозы специалисты предлагают построить спутники-разведчики, космические обсерватории, аппараты-перехватчики, а также наземные объекты управления и разведки. Всё это, по данным Центра, обойдётся землянам в кругленькую сумму – 5,6 миллиардов долларов и может быть создано всего за 5 – 7 лет.
Как будет работать система? В случае выявления крупного астероида, угрожающего Земле, к нему отправят специальный спутник-разведчик, который определит точные параметры космического тела, его траекторию и другие характеристики. После этого, к нему полетит так называемый «перехватчик», оснащённый ядерной ракетой. С помощью взрыва астероид должен будет либо разрушиться, либо поменять траекторию полёта и перестанет нести угрозу Земле.
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