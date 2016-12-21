Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:46 am | Чикаго 9:46 am | Сан-Франциско 7:46 am
Главная страница → Раздел: В миреРоссияне придумали систему защиты Земли от астероидной угрозы
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Россияне придумали систему защиты Земли от астероидной угрозы


Россияне придумали систему защиты Земли от астероидной угрозы
Фото: AmericaRU.com
Российские специалисты разработали систему защиты Земли от астероидов стоимостью в 5,6 миллиардов долларов. Она может быть создана всего за 5 – 7 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Создатели системы – российский Центр планетарной защиты. Для предотвращения астероидной угрозы специалисты предлагают построить спутники-разведчики, космические обсерватории, аппараты-перехватчики, а также наземные объекты управления и разведки. Всё это, по данным Центра, обойдётся землянам в кругленькую сумму – 5,6 миллиардов долларов и может быть создано всего за 5 – 7 лет.

Как будет работать система? В случае выявления крупного астероида, угрожающего Земле, к нему отправят специальный спутник-разведчик, который определит точные параметры космического тела, его траекторию и другие характеристики. После этого, к нему полетит так называемый «перехватчик», оснащённый ядерной ракетой. С помощью взрыва астероид должен будет либо разрушиться, либо поменять траекторию полёта и перестанет нести угрозу Земле.

Читайте также: Угроза астероидов для Земли вполне реальна.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107167
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus