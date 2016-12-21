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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИсследователи нашли новый способ повысить самоуверенность
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Исследователи нашли новый способ повысить самоуверенность


Исследователи нашли новый способ повысить самоуверенность
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что новый метод воздействия на мозг поможет повысить уверенность человека в своих силах.

В ходе эксперимента ученые использовали технику под названием нейрофидбэк, которая включает в себя сканирование мозга для отслеживания мозговой деятельности, а также использование искусственного интеллекта для обнаружения паттернов активности, связанных с чувством уверенности. Затем, когда эти структуры обнаруживаются, люди получают вознаграждение - в данном случае участники получили небольшую сумму денег.

Специалисты Университета Киото обнаружили, при этом у них получилось поднять самоуверенность испытуемых, независимо от того насколько хорошо последние выполняли поставленную задачу. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».

Ученые пишут, что новое открытие помогло собрать еще один кусочек пазла для понимания того, как в мозге формируется уверенность. Ранее они провели исследование и обнаружили, что нейрофидбэк можно использовать для того, чтобы избавиться от страшных воспоминаний.
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