Исследователи нашли новый способ повысить самоуверенность

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В ходе эксперимента ученые использовали технику под названием нейрофидбэк, которая включает в себя сканирование мозга для отслеживания мозговой деятельности, а также использование искусственного интеллекта для обнаружения паттернов активности, связанных с чувством уверенности. Затем, когда эти структуры обнаруживаются, люди получают вознаграждение - в данном случае участники получили небольшую сумму денег.
Специалисты Университета Киото обнаружили, при этом у них получилось поднять самоуверенность испытуемых, независимо от того насколько хорошо последние выполняли поставленную задачу. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».
Ученые пишут, что новое открытие помогло собрать еще один кусочек пазла для понимания того, как в мозге формируется уверенность. Ранее они провели исследование и обнаружили, что нейрофидбэк можно использовать для того, чтобы избавиться от страшных воспоминаний.
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