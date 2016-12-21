ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на ярмарке в Берлине

21 декабря 2016 года, 02:20

Фото: AmericaRU.com

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Столица Германии находится в состоянии повышенной готовности после того, как террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за инцидент, произошедший на рождественской ярмарке в центре Берлина, когда грузовой автомобиль врезался в посетителей.Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила нападение, которое унесло жизни 12 человек. Кроме того, 52 человека получили ранения. Пакистанец, единственный подозреваемый, был заключен под стражу, но вскоре был освобожден из-за недостатка доказательств.В настоящее время в стране начали устанавливать специальные заграждения, которые будут мешать транспортным средствам заехать на пешеходные улицы, отведенные для рождественских ярмарок. В других странах, а именно Италии, Чехии и Франции, также заявили об усилении мер безопасности на подобных мероприятиях.