ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на ярмарке в Берлине

Фото: AmericaRU.com
Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила нападение, которое унесло жизни 12 человек. Кроме того, 52 человека получили ранения. Пакистанец, единственный подозреваемый, был заключен под стражу, но вскоре был освобожден из-за недостатка доказательств.
В настоящее время в стране начали устанавливать специальные заграждения, которые будут мешать транспортным средствам заехать на пешеходные улицы, отведенные для рождественских ярмарок. В других странах, а именно Италии, Чехии и Франции, также заявили об усилении мер безопасности на подобных мероприятиях.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Непале умерла вторая девушка, которую изгнали из дома за критические дни →
- ООН займётся сбором доказательство преступлений в Сирии →
- Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником» →
- В Москве произошел взрыв в переходе одной из станций метро →
- Россия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены →
- В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107163
http://www.americaru.com/news/107163