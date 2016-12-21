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Главная страница → Раздел: События/СкандалыКапитан омароловного судна, потерявший в море команду, был слишком пьян
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Капитан омароловного судна, потерявший в море команду, был слишком пьян


Капитан омароловного судна, потерявший в море команду, был слишком пьян
Фото: AmericaRU.com
В Мэне владелец омароловного судна, который потерял двух членов экипажа во время рыбалки, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он выпил алкоголь, употребил марихуану, а также принял оксикодон.

Инцидент произошел в ноябре 2014 года. Прокуратура обвиняет 28-летнего Кристофера Хатчинсона (Christopher Hutchinson), который был владельцем и капитаном 13-метровой лодки «No Limits», в непредумышленном убийстве. Члены экипажа, 26-летний Томас Хэммонд (Tomas Hammond) и 15-летний Тайлер Сойер (Tyler Sawyer), во время шторма оказались за бортом и утонули. Позже Хатчинсона, плавающего на спасательном плоту, спасла береговая охрана.

"Сторона обвинения утверждает, что небрежные и небезопасные действия ответчика на лодке при прогнозируемых опасных погодных и морских условиях, а также употребление наркотиков и алкоголя, привели к смерти", - говорится в заявлении прокуратуры. Хатчинсону грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
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