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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСемьи жертв стрельбы в Орландо подали в суд на Facebook, Twitter и Google
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Семьи жертв стрельбы в Орландо подали в суд на Facebook, Twitter и Google


Семьи жертв стрельбы в Орландо подали в суд на Facebook, Twitter и Google
Фото: AmericaRU.com
Семьи жертв стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо подали судебный иск против Twitter, Facebook и Google, которые, по их мнению, предоставляют "материальную поддержку" Исламскому государству и помогали радикализировать стрелка Омара Матина (Omar Mateen).

В жалобе, поданной в Восточный округ Мичигана, семьи Тевина Кросби (Tevin Crosby), Хавьера Хорхе-Рейеса (Javier Jorge-Reyes) и Хуана Рамона Герреро (Juan Ramon Guerrero) утверждают, что три веб-платформы позволили террористической организации ИГИЛ использовать аккаунты для распространения экстремистской пропаганды, сбора материальных средств и вербовки новых членов. "Без Twitter, Facebook и Google (YouTube) быстрый рост ИГИЛ до самой страшной террористической организации в мире, который произошел в течение последних нескольких лет, был бы невозможен", - говорится в иске.

Стрельба в ночном гей-клубе «Pulse» в Орландо произошла 12 июня, когда 29-летний Матин, поклявшийся в верности ИГИЛ, застрелил 49 человек. Кроме того, более 50 человек получили ранения, прежде чем спецназовцы застрелили преступника, чтобы положить конец одному из самых смертоносных нападений в истории США.
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